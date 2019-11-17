Самые дорогие часы в мире продали в Женеве

Воскресенье, 17 Ноябрь 2019 Мир Мир

Самые дорогие часы в мире продали в Женеве

На благотворительном аукционе Only Watch самыми дорогими часами снова стала модель Patek Philippe.

За модель The Grandmaster Chime Reference 6300A-010 в корпусе из стали заплатили рекордную сумму — почти 31 млн швейцарских франков (почти 2 млрд руб.).

Второе место занял независимый часовой мастер Франсуа-Поль Журн. За его часы отдали 1,8 млн франков. На третьей строчке оказалась марка Audemars Piguet. Ее модель Code 11.59 by Audemars Piguet Tourbillon Openworked приобрели за 1 млн франков. Российский участник Константин Чайкин продал часы «Селфи» за 70 тыс. франков, пишет euromag.ru.

Аукцион Only Watch проводится раз в два года. Все собранные средства направляются на финансирование исследований миодистрофии Дюшенна, нервно-мышечного заболевания, которым страдает один из каждых 3,5 тыс. детей, подростков и молодых людей по всему миру. Семь предшествующих аукционов собрали в общей сумме 40 млн швейцарских франков.

Всего на мероприятии удалось собрать более 38,5 млн швейцарских франков. В прошлый раз сумма была меньше — 10,7 млн.

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