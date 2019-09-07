Самые дорогие яхты покажут в Монако

В этом году на выставке яхт в Монако будет представлено более 125 уникальных суперяхт средней длиной около 50 метров, 42 из которых дебютируют впервые на мировой арене. Кроме того, заявлена 21 яхта со средним размером в 75 метров. Украшением выставки станет самое большое судно длиной в 107 метров. Средняя стоимость выставляемых яхт составит 27 миллионов евро, пишет euromag.ru.

Monaco Yacht Show — одна из самых престижных мировых выставок, которая проводится под патронажем князя Монако Альберта II с 1991 года. В рамках данного события проводится множество мероприятий: экспозиция классических и нестандартных автомобилей Car Deck с возможностью тест-драйва, саммит Monaco Yacht Summit для клиентов и их консультантов с участием экспертов в области яхтинга, частных инвесторов и других профессионалов.

Monaco Yacht Show привлекает порядка 580 компаний-экспонентов и партнеров, в том числе крупнейших в мире поставщиков предметов роскоши, производителей водного оборудования и развлечений, вертолетов, частных самолетов и влиятельные брокерские дома. За 4 дня выставку посетят более 30 000 посетителей.