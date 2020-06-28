Самые высокооплачиваемые гендиректора в мире

Самым высокооплачиваемым руководителем в компаниях США по итогам 2019 года впервые стала женщина - руководитель производителя процессоров и видеокарт Advanced Micro Devices (AMD, основной конкурент Intel) Лиза Су. Она заработала 58,5 млн долларов против 13,4 млн долларов годом ранее. Большая часть компенсационного пакета - это единовременная премия акциями.

Среди других женщин-директоров в рейтинге представлены руководители Lockheed Martin, General Motors Company и Nasdaq. Медианный размер компенсаций в списке составил 12,3 млн долларов, что на 4,1% выше, чем годом ранее.

В России самый высокооплачиваемый наемный руководитель - глава Газпрома Алексей Миллер (17,7 млн долларов), глава «Роснефти» Игорь Сечин (13 млн долларов), глава «Сбербанка» Герман Греф (11 млн долларов).

Напомним, что руководители государственных компаний получают свои доходы из выручки, из объема продаж, а не из бюджета. Они не чиновники. Их компании такие же субъекты рынка. В принципе, нет разницы между Газпромом и «Лукойлом», за исключением того, что у Газпрома дивиденды на государственную долю идут в казну.

В российском частном секторе у руководителей зарплаты скромнее, верхняя планка 7−8 млн долларов.