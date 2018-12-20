Самые яркие цитаты Путина с пресс-конференции

Это уже 14-е подобное мероприятие с 2001 года. Forbes выбрал главное из более чем трехчасового общения президента с журналистами.

Зачем нужны нацпроекты

Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад.

Оценка Алексея Кудрина о стагнации в экономике

Рост экономики на 1% в год был, когда Кудрин был в правительстве. Так что нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая.

Довольны командой Медведева?

В целом да.

О выходе США из Договора о ракетах средней и малой дальности

Пусть потом не пищат.

О спецслужбах и журналистах

У нас в разведке, контрразведке, информационной работе одно и то же, по сути это одна и та же работа — это информация. Вы занимаетесь информацией, и спецслужбы тоже занимаются информацией.

Будет ли Россия арестовывать иностранцев для обмена на своих граждан, как это делает Китай в ответ США?

Мы не будем хватать ни в чем не повинных людей только для того, чтобы их на кого-то менять.

О ностальгии по СССР

Реставрация социализма в том виде, как это было, в России невозможна. Общество изменилось.

О решении Трампа вывести войска из Сирии

Не знаю, что это такое. В Афганистане войска США находятся уже 17 лет, и каждый год Вашингтон объявляет об их выводе.

Скоро ли в России закончится газ

Газ у нас не закончится никогда. У нас больше газа, чем в мире в целом.

О бюрократии

Что вы такое говорите, победить бюрократию невозможно. Но и жить без нее невозможно.

Когда вы женитесь и на ком?

«Как порядочный человек, я когда-то должен буду это сделать». Автор вопроса сообщил Путину, что женат. «Он женат и хочет, чтобы мне было так же, как ему», — заявил глава государства.

О влиянии санкций Запада на жителей Крыма

Говорят об аннексии Крыма. Если это была аннексия, то тогда жители Крыма ни в чем не виноваты. Тогда за что против них ввели санкции? Вот в чем фишка.

Об отравлении Скрипалей, убийстве саудовского журналиста

Хашкоджи убит, все это признали. Скрипаль, слава богу, жив. При этом против России — куча санкций, а во втором случае — тишина. Вот это политизированный русофобский подход.

Православие и раскол на Украине

То, что происходит в православии, это уму непостижимо. Не нравится Киеву Московский приход, будет теперь Стамбульский. За расколом начнется передел собственности, может, даже кровавый.

Пригожин — повар Путина?

Все мои повара — сотрудники Федеральной службы охраны, люди военные, в разных званиях, других поваров у меня нет.

Частные военные компании

Если они не нарушают российского закона, то могут продавливать свой бизнес в любой точке планеты.

О деле Льва Пономарева

Было принято решение судом за призывы к несанкционированным акциям. Я не хочу подвергать сомнению решение судебной инстанции и не ставлю под сомнение справедливость принятого решения.

О реформе ФСИН

Все переломать было бы неправильно, нужно совершенствовать эту систему.

О желании править миром

Мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать, и он не в Москве. Это связано с ведущей ролью США в мировой экономике и их расходами на оборону.

О своем здоровье

Не дождетесь!