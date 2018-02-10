Самый богатый китаец признал бесполезность денег

Суббота, 10 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Самый богатый китаец признал бесполезность денег

Самый богатый китаец признался, что был счастливее, когда у него не было денег.

Джек Ма (Jack Ma) - глава и основатель компании Alibaba Group, в которую входит интернет-магазин AliExpress, - заявил, что чувствовал себя более довольным жизнью, когда только-только выпустился из университета и зарабатывал свои первые деньги. Тогда Ма работал учителем английского в местном университете и теперь считает это «лучшими моментами в жизни». Согласно документальному фильму «Крокодил в Янцзы», в то время ему платили всего 75 юаней в месяц.

Ма заявлял и раньше о том, что богатство не делает его счастливым. В 2015 году, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, он отмечал, что деньги умеют тратить только те, у кого менее одного миллиона долларов. «А миллиарды уже и вовсе не принадлежат вам. Мое сегодняшнее состояние - это ответственность. Это доверие людей», - подчеркивал он.

Состояние Джека Ма составляет около 47,2 миллиарда долларов. Он является самым богатым жителем Китая.

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