Самый длинный велосипедный мост построят в Нидерландах

Воскресенье, 22 Март 2020 Мир Мир

Самый длинный велосипедный мост построят в Нидерландах

В Нидерландах рядом с городом Винсхотен построят самый длинный в Европе мост Blauwe Loper, предназначенный только для велосипедистов и пешеходов.

Проектировщики планируют соединить уже существующие мосты, которые сейчас помогают велосипедистам и пешеходам преодолеть препятствия на пути к зоне отдыха (озеро, автостраду, канал), а также часть заповедника – чтобы посетители не тревожили диких животных.

Часть моста, расположенная над каналом, будет подвижна: она сможет разворачиваться на 90 градусов и пропускать суда, сообщает euromag.ru.

В результате мост протянется на 800 м, а позже проектировщики планируют продлить его еще на 200 м – до поселения Блаувестад. Первую часть моста на 800 м откроют для посетителей уже в декабре 2020 года.

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