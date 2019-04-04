Самый глубокий бассейн построят в Польше

Четверг, 04 Апрель 2019 Мир Мир

Самый глубокий бассейн построят в Польше

В Польше до конца года может открыться бассейн глубиной 45 метров.

Бассейн Deepspot строится в городе Мщонув в 50 км от Варшавы. Он вместит 8 тыс. кубометров воды, что в 27 раз больше, чем в 25-метровом бассейне.

Бассейн подойдет как начинающим дайверам, так и опытным. Кроме того, будет создан подводный тоннель, откуда за аквалангистами смогут наблюдать зрители, сообщает ТАСС.

Как только Deepspot откроется, он станет самым глубоким в мире и потеснит с первой строчки 40-метровый бассейн Y-40 Deep Joy в Монтегротто-Терме недалеко от Венеции.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья