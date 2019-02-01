Самый грязный воздух оказался в Европе

По этому показателю столица Сербии опередила все города мира, сообщила в четверг газета Telegraf.

По данным издания, в четверг в 09:11 по местному времени (11:11 мск) индекс качества воздуха (AQI, ИКВ) в Белграде составил 399 единиц, что представляет серьезную угрозу здоровью любого человека. Но это лишь усредненный показатель, в отдельных районах города индекс ИКВ превысил все допустимые нормы, составив 426 в районе Стари-Град.

В воздухе было зафиксировано превышение частиц пепла, вредных веществ и дыма.

На втором месте в рейтинге после Белграда с большим отрывом по загрязненности оказался Дели (195), на третьем - Катманду (188). В список попали еще два города Восточной Европы - Скопье (7-е место, 166) и Познань (10-место, 162).

Сербские синоптики объяснили такой уровень загрязнения погодными условиями. По их данным, сильный туман, опустившийся на город (видимость утром не превышала 300 м), не позволял вредным веществам рассеиваться в атмосфере. В результате выхлопные газы и печное отопление в частном секторе города привели к рекордному загрязнению, пишет euromag.ru.

Согласно принятым в мире нормативам, чистота воздуха в промежутке от 0 до 50 по индексу ИКВ считается хорошей, загрязнение воздуха - незначительным; показатель от 51 до 100 считается удовлетворительным, качество воздуха - приемлемым, хотя некоторые загрязнители могут представлять опасность для людей, являющихся особо чувствительными к загрязнению воздуха.

Уровень от 101 до 150 является нездоровым для чувствительных людей и может сказываться на их самочувствии, но не оказывать видимого воздействия на "среднестатистического человека".

Коэффициент от 151 до 200 считается нездоровым и чреват для здоровья любого человека, а особо восприимчивые к качеству воздуха люди могут при этом испытывать более серьезное недомогание.

Уровень от 201 до 300 считается очень нездоровым и весьма опасным для большинства населения. Показатель 300 фиксирует опасный уровень загрязнения, представляющий угрозу для любого человека.