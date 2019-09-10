Самый маленький конь найден в Польше

Согласно рекорду Гиннеса, высота животного в холке достигает всего 56,7 см.

Как сообщает телеканал NDTV, Бомбель живет на конном заводе близ города Лодзь. Владельцы Патрик и Катаржина Зелински впервые увидели жеребенка в 2014 году, когда ему было всего два месяца. Они рассказали, что животное было обычных размеров для своего возраста, однако в какой-то момент перестало расти.

Они добавили, что у маленькой лошади большое сердце. Каждый месяц Бомбель посещает местную детскую больницу, чтобы помочь скрасить день молодым пациентам, пишет euromag.ru.

«Бомбель полностью изменил нашу жизнь, потому что он позволяет нам помогать другим людям и делать детей счастливыми», — объяснила владелица коня.

Бомбель относится к породе аппалуза. Эта порода была выведена индейцами в Америке и обычно вырастает до 160 см в холке.

В начале января сообщалось о коте породы мейнкун по кличке Баривель, который является самой длинной зарегистрированной домашней кошкой. Животное длиной 120 см живет в Италии. Больше всего хвостатый любит лежать, кушать и еще кататься в коляске, удивляя прохожих.