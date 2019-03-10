Самый мощный в мире автомобиль оказался электрическим

Речь идет о самом мощном итальянском автомобиле, на котором разрешается ездить по обычным дорогам и улицам. Учитывая, что Италия - это родина Ferrari, Lamborghini и других суперкаров, новый электромобиль, должно быть, не слаб. Пишет BBC.

Возможно, что это вообще самый мощный автомобиль в истории. Компания Automobili Pininfarina утверждает, что ее модель Battista разгоняется до 80 км/час за 2 секунды, до 220 км/час за 12 секунд.

Модель была недавно показана на Женевском автошоу и стоит 2 млн фунтов.

Мощность ее двигателей эквивалентна 1900 л.с. - это примерно вдвое больше, чем у болидов "Формулы-1".

По словам главы компании Automobili Pininfarina Майкла Першке, эта машина доказывает, что электропривод и высокие эксплуатационные качества не исключают друг друга.

В Женеве продемонстрировали и другие электрические суперкары. Tesla показала свою новую модель Roadster, а компания Rimac выкатила прототип электромобиля Concept Two.

Но нет сомнений, что модель Battista привлекла наибольшее внимание на автосалоне, не в последнюю очередь благодаря тому, что фирме Automobili Pininfarina немногим более года. То, что за столь короткое время она опередила самых знаменитых производителей, вызывает восхищение и любопытство, пишет euromag.ru.

Но на самом деле она начинала не с чистого листа. Это дочерняя компания знаменитой дизайнерской фирмы Pininfarina, которая участвовала в проектировании многих известных моделей Ferrari и Alfa Romeo. Индийский холдинг Mahindra Group приобрел контрольный пакет акций этой фирмы в 2015 году.

Mahindra имеет собственное автопроизводство, владеет южнокорейской компанией SsangYong Motor и выставляет свою команду на гонках электрокаров "Формула-Э".

Tesla уже давно продемонстрировала, что электромобили могут быть мощными, быстрыми и модными. А в последнее время эта калифорнийская компания активно выходит на массовый автомобильный рынок.

Глава Mahindra Group Ананд Махиндра, наоборот, заявил, что стремится к эксклюзивности моделей Pininfarina.

"Почему Mahindra ориентируется на сегмент роскошных моделей? Потому что всегда будут машины, которые люди хотят покупать, потому что они вызывают сильные чувства",- заявил он.

Принимая во внимание историю компании Pininfarina и ее итальянские корни, специалисты надеются, что модель Battista сделает для электромобилей то же, что сделала в свое время Ferrari на рынке дорогих суперкаров, то есть превратит их в объекты всеобщего вожделения.