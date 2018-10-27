«Самый сильный человек в мире» раскрыл секреты своего питания

Суббота, 27 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

«Самый сильный человек в мире» раскрыл секреты своего питания

Четырехкратный обладатель титула «Самый сильный человек в мире» Брайан Шоу (Brian Shaw) рассказал о своем повседневном рационе.

Как сообщает издание The Independent, мужчина съедает около 12 тысяч калорий в день.

Силач признался, что план питания для него разработали персональные диетологи, чтобы «сделать его настолько сильным, насколько возможно». По его словам, соблюдать диету для него сложнее, чем тренироваться, так как это «непрерывный процесс».

На завтрак Шоу ест миску хлопьев, восемь яиц и столовую ложку арахисового масла. Через некоторое время он завтракает второй раз: пьет протеиновый коктейль, ест два батончика гранолы и еще одну ложку арахисового масла. Всего через час Шоу съедает полкилограмма говядины и макароны капеллини с томатным соусом.

Во время четвертого приема пищи Шоу выпивает еще один протеиновый коктейль с миндальным молоком и закусывает его замороженной органической голубикой и ложкой арахисового масла. Затем он съедает обезжиренную индейку, рис и брокколи. Шестая трапеза Шоу состоит из еще 500 граммов говядины, картофеля и спаржи.

Наконец, во время последнего приема пищи мужчина выпивает еще один протеиновый коктейль и ест несколько кусков чизкейка: от двух до четырех.

Силач признается, что чувствует себя на подобной диете превосходно и даже успевает проголодаться между приемами пищи из-за тяжелейших тренировок. Он поднимает очень большие веса, чтобы побить свой персональный рекорд — 517 килограммов из становой тяги. «Я ем, чтобы быть самым сильным человеком на планете», — объяснил он.

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