Самый высокооплачиваемый спортсмен

Большую часть денег (275 миллионов) боксер получил за победу в поединке с бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором. Ирландец также присутствует в списке, он занял четвертое место, заработав 99 миллионов долларов.

На втором месте расположился нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который за год увеличил свое состояние на 111 миллионов долларов. Третьим стал португалец Криштиану Роналду с заработком в 108 миллионов долларов.

Мэйуэзер завершил карьеру в августе 2017-го сразу после победы над Макгрегором. Бой по правилам бокса состоялся в Лас-Вегасе и завершился техническим нокаутом в 10-м раунде. Осенью американец решил начать карьеру в ММА, а в марте он сообщил, что подал документы для получения лицензии бойца смешанного стиля.