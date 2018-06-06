Самый высокооплачиваемый спортсмен

Среда, 06 Июнь 2018 Мир Мир

Самый высокооплачиваемый спортсмен

Американский боксер Флойд Мэйуэзер стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии журнала Forbes. По оценке журналистов, за 2017 год он заработал 285 миллионов долларов.

Большую часть денег (275 миллионов) боксер получил за победу в поединке с бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором. Ирландец также присутствует в списке, он занял четвертое место, заработав 99 миллионов долларов.

На втором месте расположился нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который за год увеличил свое состояние на 111 миллионов долларов. Третьим стал португалец Криштиану Роналду с заработком в 108 миллионов долларов.

Мэйуэзер завершил карьеру в августе 2017-го сразу после победы над Макгрегором. Бой по правилам бокса состоялся в Лас-Вегасе и завершился техническим нокаутом в 10-м раунде. Осенью американец решил начать карьеру в ММА, а в марте он сообщил, что подал документы для получения лицензии бойца смешанного стиля.

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