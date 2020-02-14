Санкт-Петербург вошел в список самых романтичных направлений

Пятница, 14 Февраль 2020 Мир Мир

Санкт-Петербург вошел в список самых романтичных направлений

Специалисты Aviasales выяснили, какие направления туристы считают самыми романтичными.

Респонденты определили самый очаровательный город в мире — Верону. За родину Ромео и Джульетты проголосовало 36% россиян.

На втором месте романтичного рейтинга оказался Париж, получивший 21% голосов. Среди причин путешественники назвали красивый французский язык, достопримечательности — Эйфелеву башню и Елисейские поля, классические кабаре с талантливыми танцовщицами и уличные кафе с ароматным кофе.

18% опрошенных считают, что самый обаятельный город на земле — это Рим. Для многих такой образ сформировался благодаря фильмам, фантастическим закатам, прогулкам по Испанской лестнице, дегустации итальянского джелато и бросания монет в фонтан Треви, пишет euromag.ru.

На следующей строчке разместилась Венеция, за которую проголосовало 14% респондентов. Также туристы отметили, что нет ничего романтичнее прогулки в гондоле со своей второй половинкой.

Замыкает топ-5 российский город влюбленных — Санкт-Петербург. По словам 11% россиян, это направление отлично подходит для путешествия вдвоем, так как там можно посетить интересные музеи и театры, покататься по рекам и каналам либо «посетить Поцелуев мост для скрепления любви».

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