Саудовская Аравия перестанет казнить детей

Об этом официально объявили от имени короля Салмана ибн Абдул Азиза, сообщает Reuters.

С заявлением выступил президент государственной комиссии по правам человека Аввад Алаввад: он рассказал, что теперь преступники, не достигшие 18-летия, не будут подвергаться смертной казни, а получат тюремные сроки продолжительностью не более 10 лет.

Когда именно новая норма вступает в силу, не уточняется. За 2019 год в королевстве казнили 184 человека, по меньшей мере один из них был осужден за преступление, совершенное в юном возрасте.

25 апреля стало известно, что в Саудовской Аравии упразднили побивание плетьми как способ наказания: его заменили тюремным заключением и штрафами.