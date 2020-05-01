Саудовская Аравия перестанет казнить детей

Пятница, 01 Май 2020 Мир Мир

Саудовская Аравия перестанет казнить детей

Саудовская Аравия больше не будет казнить детей, совершивших преступления.

Об этом официально объявили от имени короля Салмана ибн Абдул Азиза, сообщает Reuters.

С заявлением выступил президент государственной комиссии по правам человека Аввад Алаввад: он рассказал, что теперь преступники, не достигшие 18-летия, не будут подвергаться смертной казни, а получат тюремные сроки продолжительностью не более 10 лет.

Когда именно новая норма вступает в силу, не уточняется. За 2019 год в королевстве казнили 184 человека, по меньшей мере один из них был осужден за преступление, совершенное в юном возрасте.

25 апреля стало известно, что в Саудовской Аравии упразднили побивание плетьми как способ наказания: его заменили тюремным заключением и штрафами.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)