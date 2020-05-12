Саудовская Аравия разогнала цены на нефть

Вторник, 12 Май 2020 Мир Мир

Саудовская Аравия разогнала цены на нефть

Цены на нефть разогнались во вторник, 12 мая, после того, как Саудовская Аравия приняла решение о дополнительном сокращении добычи в июне 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

К 16:00 по московскому времени стоимость июльского фьючерса на поставку сырья марки Brent выросла на 2,5 процента и составила 30,36 доллара. Цена июньского контракта на поставку американской нефти WTI прибавила 5,5 процента и увеличилась до 25,47 доллара.

Саудовская Аравия в понедельник, 11 мая, заявила, что в дополнении к существующим договоренностям в рамках ОПЕК+ сократит добычу на 1 миллион баррелей в сутки в июне. Таким образом в общей сложности королевство снизит добычу до 7,5 миллиона баррелей в день, или почти на 40 процентов от уровня апреля.

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