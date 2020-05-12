Саудовская Аравия разогнала цены на нефть

Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

К 16:00 по московскому времени стоимость июльского фьючерса на поставку сырья марки Brent выросла на 2,5 процента и составила 30,36 доллара. Цена июньского контракта на поставку американской нефти WTI прибавила 5,5 процента и увеличилась до 25,47 доллара.

Саудовская Аравия в понедельник, 11 мая, заявила, что в дополнении к существующим договоренностям в рамках ОПЕК+ сократит добычу на 1 миллион баррелей в сутки в июне. Таким образом в общей сложности королевство снизит добычу до 7,5 миллиона баррелей в день, или почти на 40 процентов от уровня апреля.