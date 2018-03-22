Савченко задержали в здании Рады

Четверг, 22 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Савченко задержали в здании Рады

Надежду Савченко, которую лишили депутатской неприкосновенности, задержали прямо в зале украинского парламента.

К депутату подошел следователь. Он вручил Савченко повестку и предложил ей пройти в киевское управление СБУ, передает ТАСС.

Ранее сегодня Верховная рада приняла решение лишить Савченко неприкосновенности. Депутаты проголосовали за разрешение на ее уголовное преследование, задержание и арест.

После этого Савченко вышла из здания Рады на площадь, где собрались ее сторонники. Депутат передала своей сестре Вере Звезду Героя Украины и обнялась с ней. После этого Савченко вернулась в здание парламента. Также она принесла в Раду плоды граната и заявила, что не откажется от звания Героя Украины и не сдаст депутатский мандат, сообщает РИА Новости.

Надежда Савченко: «Положить вам мандат и уйти из политики, чтобы вы были счастливы? Или отказаться от Звезды Героя, как многие хотят? Люди, которые меня поддерживают, говорят: не отдавай Звезду. Так вопрос: стоит ли мне предавать народ Украины, отдавая Звезду Героя Украины? Нет, не предам. Это звание дается нелегко. Это звание дается кровью».

Отметим, что с ходатайством о задержании Савченко в Раду обратилась украинская Генпрокуратура. Глава ведомства Юрий Луценко заявил, что Савченко хотела устроить теракт в здании парламента. По его словам, депутатов должны были забросать гранатами, а по всем, кто уцелеет, открыть огонь из автомата. Руководить нападением якобы должна была сама Савченко. В Сети же не так давно обсуждали инцидент, когда Савченко вывели из зала Рады с сумкой, в которой было оружие.

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