Сборная России опустилась на 70-е место в рейтинге

Четверг, 07 Июнь 2018 Мир Мир

Сборная России опустилась на 70-е место в рейтинге

Сборная России опустилась на рекордно низкое для себя 70-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

В прошлой версии рейтинга Россия занимала 66-ю позицию.

Команда Станислава Черчесова в мае провела одну встречу, уступив Австрии со счетом 0:1. Пятого июня команда Россия в заключительном контрольном матче перед чемпионатом мира сыграла вничью в Москве с командой Турции - 1:1.

В рейтинге ФИФА сборная России - худшая среди всех участников предстоящего чемпионата мира. Соперники россиян на групповом этапе турнира сборные Уругвая, Египта и Саудовской Аравии занимают соответственно 14-е, 45-е и 67-е место.

Лидером рейтинга остается действующий чемпион мира сборная Германии. В первой десятке произошло два изменения - сборная Польши поднялась на восьмую строчку, Испания опустилась на десятое место.

Рейтинг ФИФА, версия от 7 июня:

  • 1 (1). Германия - 1558 очков,
  • 2 (2). Бразилия - 1431,
  • 3 (3). Бельгия - 1298,
  • 4 (4). Португалия - 1274,
  • 5 (5). Аргентина - 1241,
  • 6 (6). Швейцария - 1199,
  • 7 (7). Франция - 1198,
  • 8 (10). Польша - 1183,
  • 9 (9). Чили - 1135,
  • 10 (8). Испания - 1126…
  • 14 (17). Уругвай - 1018…
  • 45 (46). Египет - 649…
  • 67 (67). Саудовская Аравия - 465…
  • 70 (66). Россия - 457.

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