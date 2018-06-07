Сборная России опустилась на 70-е место в рейтинге
Сборная России опустилась на рекордно низкое для себя 70-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
В прошлой версии рейтинга Россия занимала 66-ю позицию.
Команда Станислава Черчесова в мае провела одну встречу, уступив Австрии со счетом 0:1. Пятого июня команда Россия в заключительном контрольном матче перед чемпионатом мира сыграла вничью в Москве с командой Турции - 1:1.
В рейтинге ФИФА сборная России - худшая среди всех участников предстоящего чемпионата мира. Соперники россиян на групповом этапе турнира сборные Уругвая, Египта и Саудовской Аравии занимают соответственно 14-е, 45-е и 67-е место.
Лидером рейтинга остается действующий чемпион мира сборная Германии. В первой десятке произошло два изменения - сборная Польши поднялась на восьмую строчку, Испания опустилась на десятое место.
Рейтинг ФИФА, версия от 7 июня:
- 1 (1). Германия - 1558 очков,
- 2 (2). Бразилия - 1431,
- 3 (3). Бельгия - 1298,
- 4 (4). Португалия - 1274,
- 5 (5). Аргентина - 1241,
- 6 (6). Швейцария - 1199,
- 7 (7). Франция - 1198,
- 8 (10). Польша - 1183,
- 9 (9). Чили - 1135,
- 10 (8). Испания - 1126…
- 14 (17). Уругвай - 1018…
- 45 (46). Египет - 649…
- 67 (67). Саудовская Аравия - 465…
- 70 (66). Россия - 457.
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