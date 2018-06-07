Сборная России опустилась на 70-е место в рейтинге

В прошлой версии рейтинга Россия занимала 66-ю позицию.

Команда Станислава Черчесова в мае провела одну встречу, уступив Австрии со счетом 0:1. Пятого июня команда Россия в заключительном контрольном матче перед чемпионатом мира сыграла вничью в Москве с командой Турции - 1:1.

В рейтинге ФИФА сборная России - худшая среди всех участников предстоящего чемпионата мира. Соперники россиян на групповом этапе турнира сборные Уругвая, Египта и Саудовской Аравии занимают соответственно 14-е, 45-е и 67-е место.

Лидером рейтинга остается действующий чемпион мира сборная Германии. В первой десятке произошло два изменения - сборная Польши поднялась на восьмую строчку, Испания опустилась на десятое место.

Рейтинг ФИФА, версия от 7 июня: