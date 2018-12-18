Седина станет модной

Вторник, 18 Декабрь 2018 Мир Мир

Седина станет модной

Американский интернет-сервис Pinterest перечислил главные женские бьюти-тренды 2019 года.

Самыми востребованными прическами станут короткая челка до бровей, а также окрашивание волос в лиловые или серебристые оттенки. Кроме того, по мнению экспертов, люди перестанут закрашивать естественную седину.

Любимой декоративной косметикой могут стать однотонные яркие оттенки губной помады, блестящие жидкие блески для губ, а также средства для кожи с эффектом сияния.

Вместо накладных искусственных ресниц женщины начнут пользоваться химической завивкой и окрашиванием собственных.

Наиболее модной формой ногтей станет миндалевидная, а альтернативной лаку и другим покрытиям послужит порошковый маникюр дип-пудрой.

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