Секрет идеальной внешности невесты принца Гарри

Четверг, 17 Май 2018 Мир Мир

Секрет идеальной внешности невесты принца Гарри

Личный стилист невесты принца Гарри Никола Дэвис рассказала, что Меган Маркл учитывает закон золотого сечения при выборе нарядов.

«Меган использует правило третей, чтобы достичь радующего глаз образа и показать свою фигуру в наиболее выгодном свете. В конце концов, Коко Шанель однажды сказала: «Мода - это архитектура. Все зависит от пропорций»», - объяснила Дэвис.

Согласно закону золотого сечения, наиболее удачной пропорции можно достичь, если условно разделить тело на три равные части: верхняя должна быть равна одной трети, а нижняя - двум третям.

Кроме того, по словам стилиста, Маркл берет для расчетов пропорций своего образа перевернутый равнобедренный треугольник, на линии основания которого примерно располагаются ее бедра, а в районе вершине - стопы. Это не только визуально сужает плечи будущей жены принца, но и подчеркивает ее стройные ноги.

В апреле принца Гарри назвали самым красивым молодым мужчиной в королевской семье благодаря симметричности его лица. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес их лица c правилом золотого сечения. Черты лица принца Гарри набрали 81,4 процента.

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