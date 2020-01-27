Селена Гомес обвинила Джастина Бибера в насилии

Об этом она рассказала в интервью NPR.

«Я чувствую, что была жертвой насилия», — заявила Гомес. Когда у нее уточнили, имеет ли она в виду эмоциональное насилие со стороны Джастина Бибера, артистка ответила положительно.

«Учитывая, что я не хочу провести остаток жизни, обсуждая это, хочу заявить: я горжусь тем, что чувствую себя сильнее, чем когда-либо, и я нашла способ просто идти дальше», — объяснила певица.