Селена Гомес подала в суд на видеоигру

Об этом сообщает TMZ.

Артистка заявила, что создатели игры без разрешения использовали ее фотографию с обложки журнала Flare.

В исковом заявлении Гомес также раскрыла стоимость рекламных постов с ее образом — 800 тысяч долларов. Она утверждает, что появление похожей на нее героини в игре из App Store вредит ее доходам с рекламы, отметив, что игра получила крайне негативные отзывы. Певица потребовала возместить убытки и пожелала получить часть доходов с продажи приложения.