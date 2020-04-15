Селена Гомес подала в суд на видеоигру

Среда, 15 Апрель 2020 Мир Мир

Селена Гомес подала в суд на видеоигру

 Селена Гомес подала в суд на создателей мобильной видеоигры «Одежда навсегда — стайлинг-игра» (Clothes Forever — Styling Game) из-за похожей на нее героини.

Об этом сообщает TMZ.

Артистка заявила, что создатели игры без разрешения использовали ее фотографию с обложки журнала Flare.

В исковом заявлении Гомес также раскрыла стоимость рекламных постов с ее образом — 800 тысяч долларов. Она утверждает, что появление похожей на нее героини в игре из App Store вредит ее доходам с рекламы, отметив, что игра получила крайне негативные отзывы. Певица потребовала возместить убытки и пожелала получить часть доходов с продажи приложения.

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