Семейная ссора обернулась выигрышем в сотни тысяч долларов

Об этом сообщает информационный портал UPI.

Любители азартных игр из города Олбани, Западная Австралия, утверждают, что всегда покупали один лотерейный билет Saturday Lotto на двоих. Однако в тот день супруги повздорили, и каждый решил сыграть в лотерею в одиночку.

«Я заметила, что мой муж купил билет Saturday Lotto, поэтому я пошла проверить итоги розыгрыша», — говорит супруга. По ее словам, она отправилась в торговый центр узнать результаты игры и между делом приобрела лотерейный билет Wednesday Lotto. «Обычно я не играю в эту лотерею», — отметила австралийка.

Случайно купленный билет принес семье выигрыш в размере 717,5 тысячи долларов (46,2 миллиона рублей). Победители не прокомментировали, на что они планируют потратить денежный приз.