Семья из Нидерландов 9 лет ждала апокалипсиса в подвале

Среда, 16 Октябрь 2019 Мир Мир

Семья из Нидерландов 9 лет ждала апокалипсиса в подвале

Полиция в провинции Нидерландов Дренте обнаружила мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале.

По данным телерадиокомпании RTV Drenthe, семью удалось обнаружить после того, как старший из детей сбежал из дома и зашел в местный бар. Как рассказал бармен, у 25-летнего мужчины были длинные волосы, грязная борода. Он был в старой одежде и выглядел растерянным, пишет euromag.ru.

Мужчина рассказал бармену, что не был на улице уже девять лет. Он также рассказал, что у него есть брат и сестры и все они живут на ферме. Он был самым старшим из них и хотел положить конец их затворничеству.

Как сообщает телерадиокомпания, хозяин бара вызвал полицию, которая забрала мужчину и поехала вместе с ним на ферму. В ходе обыска дома полицейские за шкафом в гостиной обнаружили лестницу, ведущую в подвал. Спустившись, они увидели 58-летнего мужчину и его пятерых детей. Сообщается, что отец был задержан за отказ сотрудничать с полицией.

По данным RTV Drenthe, семья на протяжении нескольких лет не контактировала с внешним миром, и дети думали, что они единственные люди в мире. Где находится их мать, неизвестно.

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