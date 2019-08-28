Семья с маленьким ребенком погибла в авиакатастрофе в Альпах

Об этом сообщает Daily Mail.

Композитор Джонатан Гольштейн и его жена саксофонистка Ханна путешествовали на частном самолете с маленьким ребенком. Как показало расследование, сперва семья вылетела из Лондона и остановилась в городе Труа на северо-востоке Франции, после чего супруги отправились в Швейцарию.

Оттуда Гольштейны планировали вылететь в Италию, однако их самолет потерпел крушение и загорелся в перевале Симплон, расположенном на территории Швейцарии. Позже вертолет со спасателями прибыл на место происшествия, чтобы залить водой горящие обломки воздушного судна и вытащить из-под них тела.

До сих пор остается неизвестным, кто управлял самолетом в тот день и по каким причинам он упал.