Семья с маленьким ребенком погибла в авиакатастрофе в Альпах

Среда, 28 Август 2019 Мир Мир

Семья с маленьким ребенком погибла в авиакатастрофе в Альпах

Супруги из Великобритании погибли в авиакатастрофе во время путешествия по Альпам.

Об этом сообщает Daily Mail.

Композитор Джонатан Гольштейн и его жена саксофонистка Ханна путешествовали на частном самолете с маленьким ребенком. Как показало расследование, сперва семья вылетела из Лондона и остановилась в городе Труа на северо-востоке Франции, после чего супруги отправились в Швейцарию.

Оттуда Гольштейны планировали вылететь в Италию, однако их самолет потерпел крушение и загорелся в перевале Симплон, расположенном на территории Швейцарии. Позже вертолет со спасателями прибыл на место происшествия, чтобы залить водой горящие обломки воздушного судна и вытащить из-под них тела.

До сих пор остается неизвестным, кто управлял самолетом в тот день и по каким причинам он упал.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья