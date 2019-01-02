Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия

Среда, 02 Январь 2019 Мир Мир

Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия

Семья Михаэля Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия.

Его текст публикует Sky Sports.

«Не сомневайтесь: Михаэль в надежных руках, мы делаем все возможное, чтобы ему помочь. Пожалуйста, поймите, мы сохраняем конфиденциальность относительно состояния его здоровья в его же интересах», — гласит заявление.

Родные немецкого гонщика поблагодарили тех, кто переживает за него, и поздравили всех с Новым годом. 3 января Шумахеру исполнится 50 лет.

17 декабря сообщалось, что состояние Шумахера значительно улучшилось. Британское Daily Mail писало, что гонщик больше не прикован к постели, дышит самостоятельно и живет в кругу семьи.

Шумахер продолжает восстановление после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате падения гонщик впал в кому. Последние четыре года Михаэль восстанавливается на собственной вилле на берегу Женевского озера. Его реабилитация обходится в 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

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