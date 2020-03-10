Сена вышла из берегов

Мэрия Парижа закрыла некоторые набережные на левом берегу города и туннель под садом Тюильри. Закрыт центр для бездомных, располагавшийся на барже, для постояльцев центра выделили два спортзала.

В парижском пригороде Монтесон городские власти заготавливают мешки с песком на случай масштабного паводка. Около сотни домов находится в зоне риска, пишет euromag.ru.

Причиной наводнения метеорологи называют продолжительные дожди. Последнее масштабное наводнение в Париже произошло в 2016 году, тогда Сена поднялась до уровня 6,1 метра.