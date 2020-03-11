Сербия запретила массовые собрания

На специальной пресс-конференции в среду президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что в стране коронавирусом заражены 12 человек, и призвал тех, кто посещал зараженные регионы или имел контакт с лицами оттуда, обратиться к медикам.

В Сербии на 26 апреля назначены очередные парламентские выборы.

"Мы из (правящей Сербской прогрессивной партии) СПП и наши коалиционные партнеры по психологическим причинам приняли решение перенести все собрания в закрытых помещениях", - сообщил Вучич журналистам и добавил, что для закрытия учреждений образования "еще не пришло время".

Он уточнил, что все спортивные мероприятия будут проходить без зрителей, кроме футбольных матчей на стадионах. Вучич иронично призвал организаторов уличных протестов из оппозиции "продолжать, если хотят, но мыть руки с мылом участникам", пишет euromag.ru.

Ранее власти Сербии ввели ограничения на въезд иностранцев из Италии, Китая, Ирана, Южной Кореи и Швейцарии. Прибывающие сербы должны проходить медицинский контроль.

Новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.