Сердобольный пилот заказал пиццу застрявшим на борту пассажирам

Среда, 06 Март 2019 Мир Мир

Сердобольный пилот заказал пиццу застрявшим на борту пассажирам

Пилот Air Canada заказал на борт пиццу для своих пассажиров, которым пришлось провести несколько часов в самолете из-за сильного шторма на взлетно-посадочной полосе.

Об этом сообщает CNN.

Вечером в понедельник, 4 марта, самолет направлялся из Торонто в Галифакс, Новая Шотландия. Однако из-за плохих погодных условий его перенаправили во Фредериктон, Нью-Брансуик. После нескольких часов пребывания в самолете пилот придумал способ ободрить пассажиров и позвонил в ресторан Mingler's.

Через полтора часа курьер доставил 23 пиццы с сыром и пепперони прямо в лайнер.

В интервью для издания менеджер ресторана Джофи Лариве (Jofee Larivée) призналась, что Mingler's никогда прежде не доставляли пиццу в самолет и этот заказ развеселил всех сотрудников заведения. Она отметила, что на следующий день пилот позвонил в ресторан и поблагодарил сотрудников за оперативную доставку еды.

По словам пассажирки Филомены Хьюс (Philomena Hughes), восемь часов, проведенных на борту, могли обернуться сильным стрессом, однако пилот этого не допустил.

Самолет достиг места назначения в полдень 5 марта.

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