Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019».

Российский певец во втором полуфинале вошел в десятку исполнителей, прошедших в финальную часть песенного конкурса. Помимо россиянина, путевку получили представители Северной Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии и Мальты.

Лазарев исполнил в Тель-Авиве композицию Scream.

Финал «Евровидения» состоится в субботу. В нем также примут участие музыканты из Греции, Белоруссии, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении, прошедшие отбор первого полуфинала. Также автоматически допущены представители Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции как стран-основателей конкурса, и Израиля, представитель которого Нетта Барзилай победила в прошлом году.

Для Лазарева это «Евровидение» стало вторым. В 2016 году в Стокгольме он занял третье место с песней You Are the Only One. При этом зрители в своем голосовании присудили россиянину первое место.