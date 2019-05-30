Сериал «Чернобыль» обошел «Игру престолов»
Американский сериал «Чернобыль» оказался на первом месте рейтинга шоу всех времен, которые получили наивысшую оценку зрителей.
Об этом свидетельствуют данные сайта International Movie Data Base.
Проект набрал 9,6 балла и обогнал сериалы «Планета Земля 2» (9,5) и «Братья по оружию» (9,4). Оценки 9,4 также были удостоены шоу «Планета Земля», «Во все тяжкие» и «Игра престолов». Кроме того, в первую десятки вошли «Прослушка», «Наша планета», «Космос: Одиссея через пространство и время» и «Голубая планета 2».
Первый эпизод сериала «Чернобыль» вышел 6 мая. Состоящий из пяти серий проект рассказывает о взрыве, случившемся 26 апреля 1986-го на Чернобыльской АЭС. Режиссером сериала выступил Йохан Ренк. Главные роли в нем исполнили Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джаред Харрис, Росс Армстронг, Эдриан Роулинс, Пол Риттер и Джесси Бакли. Сценаристом стал Крейг Мазин, работавший над такими картинами, как «Без чувств», «Супергеройское кино» и «Человек-ракета».
30 мая последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявил, что пока не видел американский сериал. При этом он подчеркнул, что обязательно постарается посмотреть его.