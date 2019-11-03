Сестра Меган Маркл раскритиковала герцогиню Сассекскую
Сестра Меган Маркл Саманта раскритиковала Меган Маркл за документальный фильм, который недавно вышел на британском ТВ.
«Мало кто спрашивал, в порядке ли я», – сказала Меган на интервью.
Саманта заявила, что Меган несколько лет не навещала их отца Томаса Маркла и не спрашивала, в порядке ли он после двух сердечных приступов. Также сестра герцогини удивилась, что человек, которого сопровождают телохранители на частных самолетах, может на что-то жаловаться, сообщает euromag.ru.
Саманта – сводная сестра Меган, дочь Томаса Маркла от первого брака. Долгое время она работала в медиа.