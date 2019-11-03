Сестра Меган Маркл раскритиковала герцогиню Сассекскую

Воскресенье, 03 Ноябрь 2019 Мир Мир

Сестра Меган Маркл раскритиковала герцогиню Сассекскую

Сестра Меган Маркл Саманта раскритиковала Меган Маркл за документальный фильм, который недавно вышел на британском ТВ.

«Мало кто спрашивал, в порядке ли я», – сказала Меган на интервью.

Саманта заявила, что Меган несколько лет не навещала их отца Томаса Маркла и не спрашивала, в порядке ли он после двух сердечных приступов. Также сестра герцогини удивилась, что человек, которого сопровождают телохранители на частных самолетах, может на что-то жаловаться, сообщает euromag.ru.

Саманта – сводная сестра Меган, дочь Томаса Маркла от первого брака. Долгое время она работала в медиа.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)