Северные олени вернулись в Финляндию

Воскресенье, 29 Декабрь 2019 Мир Мир

Северные олени вернулись в Финляндию

Финский северный олень, редкий подвид северного оленя, вновь появился на западе Финляндии в национальных парках Сейцеминен и Лауханвуори.

Специалисты надеются, что уже в следующем году в этих местах родятся оленята – впервые за последние 200 лет.

Осенью и зимой 2019 года сотрудники проекта WildForestReindeerLIFE выпустили на волю 19 оленей. В следующем году они планируют выпустить на волю еще 12-17 оленей.

Оленей привезли из восточной части Финляндии и России. Сейчас некогда многочисленный подвид насчитывает всего 4,5 тысячи особей. В обоих национальных парках оборудованы станции, где олени смогут найти дополнительное питание, чтобы пережить зиму, сообщает euromag.ru.

Впрочем, некоторые из них уже углубились в лес и, похоже, отлично справляются без помощи человека.

Проект WildForestReindeerLIFE создан в рамках программы ЕС по защите окружающей среды LIFE.

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