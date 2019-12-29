Северные олени вернулись в Финляндию
Финский северный олень, редкий подвид северного оленя, вновь появился на западе Финляндии в национальных парках Сейцеминен и Лауханвуори.
Специалисты надеются, что уже в следующем году в этих местах родятся оленята – впервые за последние 200 лет.
Осенью и зимой 2019 года сотрудники проекта WildForestReindeerLIFE выпустили на волю 19 оленей. В следующем году они планируют выпустить на волю еще 12-17 оленей.
Оленей привезли из восточной части Финляндии и России. Сейчас некогда многочисленный подвид насчитывает всего 4,5 тысячи особей. В обоих национальных парках оборудованы станции, где олени смогут найти дополнительное питание, чтобы пережить зиму, сообщает euromag.ru.
Впрочем, некоторые из них уже углубились в лес и, похоже, отлично справляются без помощи человека.
Проект WildForestReindeerLIFE создан в рамках программы ЕС по защите окружающей среды LIFE.