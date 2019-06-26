Сезон распродаж стартовал в Финляндии

Первые скидки появляются даже чуть раньше, а уже после торговые центры пестрят надписями Ale (от фин. alennus – «скидка»), Sale (англ. «распродажа»), Tarjous (фин. «специальное предложение»), Ota 3, maksa 2 («Бери 3, плати за 2»).

Сезон летних распродаж длится весь июль, в некоторых торговых точках — до конца лета. Опытные охотники за выгодными покупками обычно дожидаются третьей недели от старта — тогда скидки могут достигать 70%, пишет euromag.ru.

Любители шопинга из России оформляют такс-фри – на товары, приобретенные в период распродаж или со скидкой, он тоже распространяется.