Шампанское помогло женщине дожить до 108 лет

Об этом сообщает издание The Independent.

Дороти Флауэрс (Dorothy Flowers) живет в доме престарелых. У нее не было детей, а муж умер в 1981 году, однако долгожительницу продолжает навещать ее племянница. В день рождения женщине прислали более 650 поздравительных открыток из разных стран мира, в том числе из Австралии, Таиланда и США.

Любимым напитком Флауэрс всегда было шампанское, которое она считает секретом своего долголетия. «Мы никогда не видели, чтобы она допила до конца что-то другое», — утверждает сотрудница дома престарелых.