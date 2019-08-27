Шарапова назвала причину поражения от Серены Уильямс

Ее слова приводятся на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Шарапова заявила, что с августа снова чувствует боль в плече. «Четыре месяца назад я перенесла процедуру на плече. Так что оказаться на US Open в вечернем матче, который вызывает огромный интерес, — это важно», — отметила она.

По словам теннисистки, она продолжает верить в свои силы. «Меня могут списать со счетов после поражения в первом круге US Open. Но главное не списывать со счетов саму себя, и тогда все будет хорошо», — добавила она.