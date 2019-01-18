Шарапова одолела Возняцки

Пятница, 18 Январь 2019 Мир Мир

Шарапова одолела Возняцки

Российская теннисистка Мария Шарапова оказалась сильнее датчанки Каролин Возняцки в матче третьего круга Australian Open. 

Россиянка выиграла по итогам трех сетов со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась почти два с половиной часа. Следующей соперницей Шараповой станет австралийка Эшли Барти.

31-летняя россиянка 11 раз выходила на корт против Возняцки. На ее счету семь побед в очных встречах. В рамках Australian Open это 57 победа россиянки.

Возняцки выигрывала Australian Open в прошлом сезоне. Шарапова же становилась лучшей на данном турнире в 2008 году.

Australian Open продлится до 27 января. Это первый турнир серии Большого шлема в нынешнем сезоне.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья