Шарапова одолела Возняцки

Россиянка выиграла по итогам трех сетов со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась почти два с половиной часа. Следующей соперницей Шараповой станет австралийка Эшли Барти.

31-летняя россиянка 11 раз выходила на корт против Возняцки. На ее счету семь побед в очных встречах. В рамках Australian Open это 57 победа россиянки.

Возняцки выигрывала Australian Open в прошлом сезоне. Шарапова же становилась лучшей на данном турнире в 2008 году.

Australian Open продлится до 27 января. Это первый турнир серии Большого шлема в нынешнем сезоне.