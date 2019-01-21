Шарапова победила действующую чемпионку на Australian Open

Понедельник, 21 Январь 2019 Мир Мир

Шарапова победила действующую чемпионку на Australian Open

Мария Шарапова пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

В третьем круге россиянка, посеянная на Australian Open под 30-м номером, одолела действую чемпионку Каролину Возняцки из Дании. Поединок закончился со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Шараповой, пишет ntv.ru.

Следующей соперницей россиянки станет австралийка Эшли Барти.

Отметим, что в прошлогоднем финале Australian Open Возняцки переиграла румынку Симону Халеп (7:6 (7:2), 3:6, 6:4).

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