Шарапова выиграла второй матч в сезоне благодаря травме соперницы

Среда, 02 Январь 2019 Мир Мир

Шарапова выиграла второй матч в сезоне благодаря травме соперницы

Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжене, после того как ее соперница Синьюй Ван не смогла продолжить матч из-за травмы.

При счете 7:6 (7:4), 2:5 китаянка отказалась от продолжения борьбы. К этому моменту теннисистки провели на корте 1 час 47 минут. Шарапова исполнила пять эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. Ван дважды подала навылет, реализовала два брейк-пойнта и допустила восемь двойных ошибок.

Этот матч стал для Шараповой вторым в новом сезоне. В первом поединке турнира в Шэньчжене она обыграла представительницу Швейцарии Тимю Бачински (6:2, 7:6).

Шарапова — пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема», серебряный призер Олимпиады в Лондоне. В прошлом году она приняла участие в 11 турнирах. Она вернулась на корт после дисквалификации за употребление допинга и в первом же сезоне смогла вернуться в топ-25 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

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