Шарм-эль-Шейх признали безопасным для туризма

Об этом сообщил британский посол в Каире Джоффри Адамс, передает Reuters.

Как отмечается, правительство Соединенного Королевства отменило свою рекомендацию не совершать авиаперелеты в город. «Заявление сделано после серьезной работы наших экспертов по авиационной безопасности с египетскими коллегами», — указал Адамс. Дипломат добавил, что сотрудничество с компаниями, желающими возобновить полеты, будет продолжено.

Запрет на прямые полеты в Шарм-эль-Шейх из Великобритании был введен в ноябре 2015 года после теракта на борту российского самолета Airbus A321.