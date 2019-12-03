Шесть человек погибли из-за наводнения во Франции

Еще одна женщина числится пропавшей без вести. Поисково-спасательные работы в регионе продолжаются, сообщает в понедельник вечером, 2 декабря, агентство AFP.

Ранее сообщалось о пятерых погибших. Тело шестой погибшей было найдено в коммуне Волькс. Там же ранее был обнаружен ее автомобиль, пишет euromag.ru.

Пропавшей без вести числится 61-летняя женщина. Ее автомобиль с открытыми окнами был найден в русле реки Ля Гард в провансальской деревне Гримо, сообщили в местной префектуре.

В деревне Ле-Ме в результате обрушения скалы на жилые дома пострадали два человека. Местные жители были эвакуированы.

«Красный уровень тревоги снят, но остаются разоренные наводнением земли. Мои мысли обращены ко всем, кто переживает стихийное бедствие на юге. В особенности к семьям и близких наших погибших сограждан», — написал в своем твиттере президент Франции Эмманюэль Макрон.