Шесть человек расстреляны в Германии

Полиция города Ален сообщила в Twitter, что подозреваемый уже задержан.

Полиция сообщает о нескольких раненых и, вероятно, погибших, не уточняя их число. По информации правоохранителей, нет никаких предпосылок того, что преступников могло быть несколько. Предварительно установлено, что причиной инцидента стал личный конфликт, сообщает euromag.ru.

Инцидент произошел в 12:45 по местному времени в районе ресторана на Банхофштрассе, сообщает Bild. По информации газеты, стрелок — человек 1983 года рождения. Злоумышленник стрелял в членов своей семьи.