Шестеро туристов прожили месяц в пещере из-за коронавируса

По данным издания, четверо мужчин и две женщины из Франции, США, Украины, Турции и Непала были вынуждены поселиться в пещере, расположенной возле города Ришикеша на севере страны, после того, как у них закончились деньги. Они жили там с 24 марта.

По словам инспектора полиции Раджендры Сингха Катхайта (Rajendra Singh Kathait), после обнаружения всех туристов отправили на 14-дневный карантин в ашрам (коммуну) Сварг, хотя ни у одного из них нет симптомов коронавируса.

До закрытия индийских границ туристы жили в отеле в регионе Муни Ки Рети. Не сумев вылететь из страны, они решили перебраться в пещеру, чтобы сэкономить оставшиеся деньги на покупку еды и предметов первой необходимости.

Из-за закрытия границ в Индии застряли тысячи иностранцев. Только в Ришикеше остались около 700 туристов, и правительства разных стран, в том числе, Германии, США и Великобритании, заказали рейсы для вывоза граждан домой.

Местная полиция стала применять для иностранцев необычные наказания за нарушения правил изоляции. Так, в Ришикеше поймали группу туристов из Австралии, Израиля, Мексики и Австрии и заставили каждого 500 раз попросить прощения в письменном виде.

По последним данным, в Индии зафиксировано свыше 15 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли более 500 человек.