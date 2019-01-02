Шестилетняя девочка целый день раздавала еду и деньги бездомным

Перли Роуз Макгоуэн (Pearly Rose McGowan) возвращалась из кино в рождественский сочельник и встретила на улице спящего человека. На следующий день, распаковав подарки, она попросила своего 57-летнего дедушку Мартина помочь ей собрать сумки для бездомных.

Ее бабушка приготовила суп, а другие члены семьи предложили сделать бутерброды. В подарок для бездомных также попали чипсы, сладости, носки, сигареты и конверты с 20 фунтами стерлингов.

«На Рождество все открыли подарки, и в них было очень много вещей. Именно тогда Перли вспомнила бездомного, которого встретила прошлым вечером», — рассказал тетя девочки по имени Тереза.

Сперва вся семья ездила по улицам Глазго на автомобиле, но затем решила продолжить поиски нуждающихся пешком. Тереза призналась, что один из получателей внезапных подарков заплакал.