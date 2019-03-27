Щедрый клиент ресторана раздал официантам тысячи долларов

Среда, 27 Март 2019 Мир Мир

Щедрый клиент ресторана раздал официантам тысячи долларов

В американском штате Мэн посетители ресторана дали официантам огромные чаевые.

По словам одной из официанток, в ресторане обедали мужчина и женщина, которых там прежде не видели. Они вели себя дружелюбно и не создавали трудностей для сотрудников. Их счет составил 48 долларов.

После обеда посетитель позвал менеджера. Официантка опасалась, что он хочет пожаловаться из-за бокала с вином, который у него по ошибке забрали. Вместо этого мужчина вручил менеджеру две тысячи долларов и попросил поделить их между подчиненными.

Обычно в американских ресторанах дают на чай не более 20 процентов от счета, поэтому ожидалось, что пара заплатит официантке 9,6 доллара, то есть в 220 раз меньше.

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