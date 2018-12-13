Щенок разбудил хозяев и спас их от пожара

Об этом сообщает информационный портал Ksn.com.

Инцидент произошел в городе Хатчинсон, штат Канзас, 9 декабря. Хозяйка собаки Сара Поттер (Sarah Potter) проснулась от необычно громкого лая своего щенка по кличке Бастер. Пес прыгал возле нее и выглядел очень встревоженным.

Сначала Поттер подумала, что к ней пришел ее парень, и вышла из комнаты. Она обнаружила, что половина ее дома объята огнем, и пламя подбирается к комнате, где спала ее дочь. Женщина взяла ребенка на руки, вместе с собакой выбежала на улицу и вызвала пожарных. «Огонь был везде: от пола до потолка. И очень быстро распространялся», — позже рассказала она.

Вскоре на место происшествия прибыли спасатели. Им удалось потушить огонь, однако от дома почти ничего не осталось. «Мне очень грустно, потому что я потеряла все свои вещи. У моей дочери нет ни одной пары обуви. Все рождественские подарки тоже сгорели, а я столько на них зарабатывала», — сокрушалась Поттер.

Пока неизвестно, что стало причиной пожара, однако пожарные обнаружили, что огонь распространялся с кухни.

В мае сообщалось о коте, который сумел предупредить хозяев об утечке газа. Питомец впервые в жизни мяукнул и подталкивал своих владельцев мордой к выходу.