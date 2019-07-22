Школьница родила посреди экзамена

Понедельник, 22 Июль 2019 Мир Мир

Школьница родила посреди экзамена

Жительница Гвинеи вернулась на экзамен спустя полчаса после родов.

Об этом сообщает южноафриканская газета The Sunday Times.

18-летняя школьница Фатумата Курума Конде (Fatoumata Kourouma Conde) из города Маму пришла на один из вступительных экзаменов и почувствовала, что у нее начались схватки. Ее немедленно доставили в больницу, где уже через 10 минут на свет появился мальчик. На удивление членов семьи ученица быстро пришла в себя и вернулась в аудиторию.

Курума Конде утаила от мужа и родственников, что близится день родов: она боялась, что ее заставят остаться дома. «Я просто не могла представить, что пропущу хотя бы один экзамен для поступления в бакалавриат. Я целый год к этому готовилась», —подчеркнула новоиспеченная мать.

Руководитель экзаменационного центра Мохамед Диаките (Mohamed Diakite) подтвердил достоверность этой истории, освещенной в местных СМИ.

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