Школьница сдала отца полицейским за отобранный телефон

Вторник, 15 Январь 2019 Мир Мир

Школьница сдала отца полицейским за отобранный телефон

В американском штате Огайо девушка-подросток вызвала полицейских после того, как отец отобрал у нее телефон за плохое поведение.

Как сообщает информационный портал KMGH-TV, она охарактеризовала случившееся как кражу.

Школьница из города Саус Юклид позвонила в полицию в субботу, 12 января, и заявила, что у нее украли мобильный телефон. Когда полицейские приехали к ним домой, 16-летняя девушка назвала виновником преступления отца. Мужчина заявил стражам порядка, что на время забрал устройство у дочери, чтобы проучить ее.

Однако школьница продолжала настаивать, что это кража, потому что она является владелицей телефона. Полицейские объяснили ей, что владение телефоном, купленным за деньги родителей, до 18 лет — это привилегия, а не право, как считала она. Перед отъездом они посоветовали девушке слушать отца. С нее не взяли штраф за ложный вызов, а против отца не стали возбуждать дело о краже.

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