Школьник украл кредитку родителей и улетел на Бали

Воскресенье, 29 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Школьник украл кредитку родителей и улетел на Бали

Школьник из Сиднея украл кредитную карточку родителей, обманом выманил свой паспорт у бабушки и один улетел на Бали.

Поссорившись с матерью Эммой, которая запретила 12-летнему сыну лететь на Бали, он самостоятельно забронировал билет на самолет и номер в отеле и пересек границу.

Дрю, как прозвали его в американском новостном агентстве A Current Affair, сказал родителям, что отправился в школу, однако вместо этого доехал до вокзала и оттуда поездом добрался в аэропорт. По словам мальчика, единственный раз, когда его попросили показать документы, был во время пересадки в Перте, Австралия, после чего ребенка беспрепятственно пропустили в самолет. Прилетев на Бали, Дрю зарегистрировался в отеле All Seasons и сказал персоналу, что ждет приезда сестры.

Обман вскрылся, когда учительница позвонила семье мальчика и сообщила, что он отсутствовал на уроках. Выяснив, что сын уже на Бали, мать полетела на остров и забрала его домой.

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