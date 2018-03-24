Школьный учитель покрыл лицо татуировками

Во время работы в Лондоне Сильвиана вдохновили татуированные британцы, которые не боятся осуждения общества и не стесняются своей внешности. Вернувшись в Париж, преподаватель начал забивать свое тело рисунками. Начав с ног и предплечий, он постепенно нанес их на все тело. Последняя татуировка Сильвиана вдохновлена японскими мотивами и покрывает голову и левое ухо.

После этого мужчина решил начать модельную карьеру, публикуя снимки своего тела в Instagram.

«Будучи гражданином Франции, я имею право делать то, что хочу. Все, с кем я имею дело на работе, - дети, родители, коллеги - привыкли к этому. Люди мыслят шире, чем нам кажется… Ученики запросто принимают меня таким, какой я есть», - рассказал Сильвиан.