Шотландцам запретили дешевый виски

По новым правилам, вино 13 градусов объемом 0,75 литра не может продаваться дешевле 4,88 фунта, бутылка виски 0,7 литра должна стоить не меньше 14 фунтов, а стоимость двух литров сидра крепостью 5 градусов будет начинаться от пяти фунтов.

Как отмечает Sky News, в Шотландии на каждые 100 тысяч мужчин в 2016 году приходилось 30 случаев смерти от злоупотребления алкоголем. Для сравнения, в Ирландии этот показатель составил 22 случая, в Англии и Уэльсе - по 14. Каждую неделю в Шотландии от связанных со спиртным болезней умирают 22 человека, эта проблема стоит шотландской медицине три миллиарда фунтов стерлингов ежегодно.

Проект закона о минимальной стоимости алкоголя в Шотландии приняли в 2012 году, однако против выступила Ассоциация шотландского виски.

Организация обратилась в Европейский суд, который в 2015 году постановил, что вопрос должен решать Верховный суд Великобритании. В ноябре 2017-го, как писала The Guardian, британский суд разрешил властям Шотландии установить минимальную цену на спиртные напитки.